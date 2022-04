Weiter Diesel-Untersuchungen bei Continental - Manager-Entlastung vertagen

Die konzerninternen und staatsanwaltschaftlichen Untersuchungen zur möglichen Verstrickung von Continental-Mitarbeitern in den VW -Abgasskandal laufen wohl noch eine längere Zeit weiter. "Die Ermittlungen dauern an", sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Wolfgang Reitzle am Freitag. Conti müsse "sicherstellen, dass der Sachverhalt rückhaltlos und umfassend aufgeklärt" wird. Bei der Hauptversammlung sprach sich der Chefkontrolleur dafür aus, die Entscheidung über eine Entlastung für den Ende 2021 zurückgetretenen langjährigen Finanzvorstand Wolfgang Schäfer in dem Zusammenhang zu verschieben. Auch Abfindungszahlungen sollen vorerst noch zurückgehalten werden.