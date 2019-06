Weiter starkes Wachstum für Auto-Elektronik erwartet

Treiber des Wachstums ist laut Studie vor allem die Antriebs-Elektronik, ausgenommen Batteriezellen. Der Bereich soll jährlich um rund 17 Prozent wachsen. Aber auch Chips und Sensoren liegen mit einem angenommenen Wachstum von rund 5 beziehungsweise 8 Prozent pro Jahr gut im Rennen.

Damit dürfte sich vor allem der Chiphersteller Infineon in seinem Kurs bestätigt sehen. Am Montag hatte der Konzern die Übernahme des US-amerikanischen Konkurrenten Cypress angekündigt, um damit zur weltweiten Nummer eins bei Chips für die Autoindustrie aufzusteigen. Der Plan kam bei Investoren schlecht an - auch, weil der Markt für Mikroelektronik sich derzeit stark abkühlt. Infineon betont schon seit längerem, sich zunehmend auf das Geschäft mit der Automobilindustrie konzentrieren zu wollen./maa/DP/fba

(AWP)