Weitere 300 Stellen im Opel-Werk Rüsselsheim in Aussicht

Im Opel-Stammwerk Rüsselsheim sollen noch im laufenden Jahr 300 weitere Beschäftigte in die Produktion eingebunden werden. Der Mutterkonzern Stellantis bereite für diesen Herbst die Einführung einer zweiten Schicht in dem Werk vor, teilte der Autohersteller am Dienstag mit. Die zusätzlichen Stellen in der Fertig- und Endmontage sollen demnach "intern mit Beschäftigten aus Bereichen besetzt werden, die nicht ausreichend ausgelastet sind".