Weitere chinesische Firma gibt UBS einen Korb

Grund dafür war einem Insider zufolge die Aussage des UBS-Volkswirts Paul Donovan. Er hatte sich vergangene Woche zu höheren Verbraucherpreisen wegen einer in China grassierenden Krankheit bei Schweinen geäussert. Er sagte: "Spielt das eine Rolle? Es ist wichtig, wenn du ein chinesisches Schwein bist. Es ist wichtig, wenn man gerne Schweinefleisch in China isst."

Auf chinesischen Internetplattformen hatten die Bemerkungen zu einem Aufschrei geführt. Die Bank hatte den Artikel danach von ihrer Homepage genommen, sich entschuldigt und Donovan beurlaubt.

Scharfe Kritik aus China

Die Infrastrukturfirma ist nicht der erste Geschäftspartner in China, der Geschäftsbeziehungen zur UBS kappt. Vergangene Woche war damit bereits der Broker Haitong International Securities vorgeprescht.

Und die Zeitung "People's Daily", Organ der regierenden Kommunistischen Partei, hatte am Samstag einen scharf formulierten Kommentar veröffentlicht: "Diejenigen, die das chinesische Volk beleidigen, müssen dafür zahlen", heisst es darin.

Inzwischen solidarisieren sich westliche Medien mit Donovan, der bankintern als pointierter Redner geschätzt wird. "Herr Donovan hat nichts falsch gemacht. Sein Arbeitgeber muss zu ihm stehen und der fehlgeleiteten, über soziale Medien und Fehlinterpretationen angeheizten Mobbingkampagne widerstehen", schrieb die "Financial Times" in einem Kommentar. Die Bank selbst wollte sich am Montag nicht äussern.

Wichtiger Markt China

Welche Folgen die Affäre für die UBS langfristig haben wird, ist schwer abzusehen. Erst Ende vergangenen Jahres hatte die Schweizer Grossbank als erstes ausländisches Institut von den dortigen Behörden grünes Licht erhalten, ihre Beteiligung an einem chinesischen Börsenhandels-Unternehmen auf 51 Prozent aufzustocken.

Doch nicht nur bei der UBS auch bei anderen Banken schlägt das Thema hohe Wellen: Denn für sie alle ist China ein wichtiger Wachstumsmarkt. In kaum einer anderen Region wächst die Zahl der Millionäre und Milliardäre - und damit die Zahl potentieller Kunden - so rasch.

In zwei US-Banken etwa habe der Vorfall zu einer Diskussion geführt, welche Wörter Banker künftig vermeiden sollten, hiess es. Auch die UBS hat Insidern zufolge ihre Analysten zu einer sorgsamen Wortwahl in Bezug auf China aufgefordert.

