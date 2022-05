Weitere gefährliche Briefe bei Commerzbank-Töchtern eingegangen

Nach dem Erpressungsversuch der Commerzbank mit einem gefährlichen Brief an eine Nürnberger Filiale sind weitere präparierte Sendungen bei Tochtergesellschaften eingegangen. Menschen kamen dadurch aber nicht zu Schaden, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken am Dienstag mitteilte. Die Briefe wurden nach Polizeiangaben im April an die Filiale eines Vermögensverwalters in Wiesbaden und an einen Immobilienbewerter in Stuttgart geschickt.