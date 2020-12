Weitere Sitzung der VW-Aufseher - schon Beschluss zu Vorstandsposten?

Der Aufsichtsrat von Volkswagen ist am Mittwochabend zu einer weiteren Sitzung zusammengekommen. Bei dem Treffen in grosser Runde, das in der vergangenen Woche vom Präsidium vorbereitet worden war, könnte es abermals um die Neubesetzung und den künftigen Zuschnitt einiger Vorstandsressorts gehen. Entscheidungen zu Kernfragen seien aber noch unwahrscheinlich, war aus Konzernkreisen zu hören - etwa auch dazu, ob der Vertrag mit Vorstandschef Herbert Diess vorzeitig verlängert werden könnte.