Bei der Kotierung der im Rahmen einer Kapitalerhöhung geschaffenen neuen Aktien der Beteiligungsgesellschaft 5EL kommt es zu einer weiteren Verzögerung. Aufgrund technischer Probleme bei der Registrierung der Kapitalerhöhung durch das Handelsregisteramt des Kantons Waadt könnten die neuen Aktien erst am 25. Juli an der Schweizer Börse SIX kotiert werden, teilte 5EL am Mittwochabend mit.