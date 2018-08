Weko prüft Übernahme von Basler Zeitung durch Tamedia vertieft

Die Weko sieht neben der möglicherweise marktbeherrschenden Stellung für Inserenten von Stellen-Rubrikanzeigen in der Deutschschweiz und im Raum Basel auch Anhaltspunkte für die Begründung oder Verstärkung einer kollektiven Marktbeherrschung im Lesermarkt für Tageszeitungen im Raum Basel, im Markt für die Bereitstellung von nationaler Print-Firmenwerbung in der Deutschschweiz sowie in den Märkten für Inserenten in Immobilien-Rubrikanzeigen. Die Weko gibt für die Prüfung die gesetzliche Frist von vier Monaten an.

Bereits am Vortag kritisierte Tamedia-CEO Christoph Tonini das Vorgehen der Weko in einem Interview mit dem Onlineportal "persoenlich.com" im Zusammenhang mit der geplanten Übernahme von Goldbach als "weltfremd".

dm/kw

(AWP)