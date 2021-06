Weltgrösster Fleischkonzern JBS: Erholen uns von Cyberattacke

Der von einem Cyberangriff getroffene weltgrösste Fleischkonzern JBS meldet Fortschritte beim Hochfahren der gestoppten Werke in den USA, Australien und Kanada. "Unsere Systeme gehen wieder online", betonte der Chef des US-Geschäfts, Andre Nogueira, in der Nacht zum Mittwoch. In Kanada sei die Rindfleisch-Produktion bereits wieder in Betrieb, ein Grossteil der Fabriken soll im Laufe des Mittwochs wieder anfahren.