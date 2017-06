Weltgrösster Startup-Campus in Paris eröffnet

Der grösste Startup-Campus der Welt ist in Paris eröffnet worden. Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron weihte die "Station F" im Südosten der französischen Hauptstadt am Donnerstagabend ein. In dem früheren Bahndepot nahe der französischen Nationalbibliothek sollen künftig mehr als 1000 IT-Startups unterkommen.