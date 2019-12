Weniger ausgeschriebene Stellen vor dem Jahreswechsel

Das rückläufige Monatswachstum entspreche dem saisonalen Trend der Unternehmen, die Rekrutierungsaktivitäten in der Vorweihnachtszeit zu minimieren, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat (Dezember 2018) war die Zahl an inserierten Jobangeboten schweizweit dagegen um 8,4 Prozent höher.

Die Deutschschweiz, auf die neun von zehn Stellenausschreibungen entfielen, verzeichnete den Angaben zufolge einen monatlichen Rückgang von 3,2 Proe sowie ein Jahreswachstum von 8,5 Prozent. In der Romandie wurde ein Rückgang von 4,3 Prozent bzw. ein Wachstum von 7,4 Prozent ermittelt.

IT-Spezialisten gefragt

Mit Blick auf die einzelnen Branchen wuchs im Vergleich zum Vormonat die Zahl der ausgeschriebenen Stellen im IT-Sektor mit 2,4 Prozent am stärksten. Besonders gefragt waren laut des Personalvermittlers Software-Spezialisten und Software-Testern sowie SAP-Spezialisten und Fachleute im Bereich IT-Support und -Administration. Im Vergleich zum Vorjahr betrug das Wachstum gar um 16,0 Prozent.

Aber auch für Wissenschaftler - insbesondere Chemiker, Forscher und Laborspezialisten - sei die Anzahl ausgeschriebener Stellen stark gewachsen. Daher gebe es angesichts des starken Wachstums in vielen Bereichen allen Grund dazu, die Nachfrage nach Fachkräften auch im nächsten Jahr optimistisch einzuschätzen, heisst es dazu.

Der Michael Page Swiss Job Index misst den Angaben nach die Zahl der ausgeschriebenen Vakanzen auf Unternehmenswebseiten in der ganzen Schweiz.

sta/uh

(AWP)