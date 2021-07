Weniger Dax-Aufsichtsräte mit Arbeitnehmervertretern besetzt

In den Aufsichtsräten der grossen börsennotierte Konzerne in Deutschland schwindet allmählich der Einfluss der Arbeitnehmer. Nach einer Analyse der Münchner Personalberatung Russell Reynolds Associates werden ab September voraussichtlich in einem Viertel der Dax -Unternehmen keine Arbeitnehmer mehr im Aufsichtsrat vertreten sein. Hintergrund ist demnach sowohl die geplante Aufstockung der im Dax gelisteten Unternehmen von 30 auf 40 als auch die Internationalisierung der deutschen Wirtschaft.