Weniger faule Darlehen bringen Intesa Gewinnplus - Abwickler kauft Kreditpaket

Die italienische Grossbank Intesa Sanpaolo hat im zweiten Quartal dank geringerer Abschreibungen auf faule Kredite einen überraschenden Gewinnsprung hingelegt. Unter dem Strich verdiente das Geldhaus rund 1,2 Milliarden Euro und damit ein Drittel mehr als ein Jahr zuvor, wie sie am Mittwoch in Turin und Mailand mitteilte. Zudem schlug die Bank ein milliardenschweres Bündel Problemdarlehen an einen Abwickler los. An der Börse in Mailand kamen die Nachrichten gut an. Die Intesa-Aktie legte nach Bekanntgabe der Neuigkeiten um ein Prozent zu.