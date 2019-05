Weniger Firmenkonkurse aber mehr Gründungen in den ersten vier Monaten

Von Januar bis Ende April gingen 1'562 Firmen in Konkurs, was einem Rückgang gegenüber der Vorjahresperiode um 4 Prozent entspricht, wie der Wirtschaftsinformationsdienst Bisnode D&B am Mittwoch mitteilte. Zählt man die Liquidationen aus Organisationsmängeln hinzu, mussten insgesamt 2'231 Firmen dicht machen.

Regional betrachtet verzeichneten das Espace Mittelland, die Nordwestschweiz, die Zentralschweiz und die Ostschweiz weniger reine Insolvenzen als im Vorjahr. Eine leichte Zunahme ergab sich dagegen in dem als eigene Region geführten Kanton Zürich, in der Südwestschweiz und im Tessin.

Mit einem Insolvenz-Indikator von jeweils über 200 führen das Gastgewerbe, das Handwerk und das Baugewerbe die Liste der gefährdeten Branchen an. Ein Wert von 100 entspricht dem durchschnittlichen Konkursrisiko aller erfassten Firmenkonkurse durch Insolvenz in der Schweiz. Mit Werten von unter 50 ist die Gefahr einer Insolvenz bei den Immobilienmaklern und -verwaltungen, bei den Gesundheitsdiensten, den Holding- und Investmentgesellschaften sowie den Ausbildungsdiensten am geringsten.

April bestätigt Trend aus dem ersten Quartal nicht

Allein im April erhöhten sich die Insolvenzen um 3 Prozent auf 360, während die Gesamtzahl der Firmenkonkurse, also inklusive der organisationsbedingten, um 9 Prozent auf 545 anzog.

Während die Konkurse abnahmen, stieg die Zahl der Neueintragungen. So wurden seit Jahresbeginn bis Ende April über 15'200 Firmen neu gegründet, ein Plus von 4 Prozent. Höhere Werte verzeichneten das Espace Mittelland, die Nordwestscheweiz, Zürich und die Ostschweiz, rückläufig waren die Neustarts in der Zentralschweiz und im Tessin.

Auch hier bestätigte der April die Tendenz aus dem ersten Quartal nicht. Im Berichtsmonat ging die Zahl der Firmengründungen um 1 Prozent auf 3'651 leicht zurück.

