Weniger Neuzulassungen von Autos auf Schweizer Strassen im Halbjahr

Im Juni wurden in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein laut der am Dienstag veröffentlichten Statistik des Importeurverbands Auto-Schweiz 28'391 Personenwagen neu zugelassen. Das sind 3'085 oder 9,8 Prozent weniger als vor einem Jahr.

Der Rückgang sei keine Überraschung, schreibt Auto-Schweiz. Denn der Juni habe in diesem Jahr zwei Arbeitstage weniger als 2018 gezählt und an einem durchschnittlichen Tag würden in der Schweiz rund 1'200 Autos eingelöst.

Rückgang im Halbjahr

Im ersten Halbjahr insgesamt fielen die Immatrikulationen von Personenwagen leicht um 0,5 Prozent auf 157'136 zurück. Der Automarkt startete schwach ins Jahr, ehe sich die Lage in den Monaten März bis Mai aufhellte.

Einer guten Nachfrage erfreuten sich die Fahrzeuge mit alternativem Antrieb. Verglichen mit 2018 nahm die Zahl der Neuzulassungen in dieser Kategorie im Halbjahr um gut zwei Drittel auf 16'700 zu. Der Marktanteil sei so auf 10,6 Prozent von zuvor 6,3 Prozent geklettert.

Grund dafür waren die gesteigerten Verkaufszahlen der Marke Tesla. Insgesamt wurden knapp 3'000 neue Elektroautos von Tesla auf Schweizer Strassen zugelassen. Das ist mehr als das Dreifache wie vor Jahresfrist. Der Grund: Der Mittelklassewagen "Model 3" war verspätet erst ab diesem Jahr lieferbar.

Spitzenreiter bei den Automarken bleibt VW mit gut 17'800 neu zugelassenen Autos. Das sind 3,6 Prozent mehr als in der ersten Jahreshälfte 2018. Auf den weiteren Plätzen folgen Mercedes mit 12'740 (-1,2%) und Skoda mit 12'469 (+22%) Immatrikulationen.

Zuversichtlich fürs zweite Halbjahr

Bei Auto-Schweiz blickt man derweil optimistisch auf die zweite Jahreshälfte. Die Aussichten seien positiv, da die letztjährigen Probleme mit der Umstellung auf den neuen Prüfzyklus WLTP grösstenteils überwunden werden konnten, wird Mediensprecher Christoph Wolnik in der Mitteilung zitiert.

Der Verband hält an der Jahresprognose von 308'000 Neuzulassungen fest. Im letzten Jahr lag die Zahl knapp unter der 300'000-Marke.

mk/kw

(AWP)