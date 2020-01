Weniger Starts und Landungen an den Flughäfen Zürich und Genf

(Ausführliche Fassung mit Zahlen zur Pünktlichkeit) - Die Schweizer Flugsicherung Skyguide hat 2019 leicht mehr Verkehr bewältigen müssen. Bei den zwei grössten Landesflughäfen in Zürich und Genf seien aber weniger Starts und Landungen registriert worden als im Jahr zuvor, teilte Skyguide am Mittwoch in Genf mit. Der Luftverkehr habe im vergangenen Jahr in der Schweiz nur um 0,5 Prozent zugenommen.