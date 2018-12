Werbebranche verzeichnet im November den umsatzstärksten Monat des Jahres

Der Werbemonat November war bislang der beste in diesem Jahr. Mit Bruttoeinnahmen aus dem Werbedruck in Höhe von 696,3 Millionen Franken habe sich der November mit einem Vorsprung von 0,6 Millionen vor den bisher werbestärksten Monat März vorgeschoben, teilte das Marktforschungsunternehmen Media Focus am Freitagabend mit. Gegenüber dem November des Vorjahres gingen die Erträge allerdings leicht um 0,3 Prozent zurück.