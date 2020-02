Wertminderung brockt Repsol Milliardenverlust ein - Aktie legt zu

Der bereinigte Gewinn lag mit rund 2 Milliarden Euro zwar ebenfalls unter dem Vorjahreswert. Dennoch spiegele diese Zahl die Stärke des Unternehmens wider, wenn man das Umfeld betrachte, in dem Rohöl- und Gaspreise, erheblich gesunken seien, hiess es. Das Geschäft lief in beiden Sparten, sowohl in der Ölförderung als auch im Raffineriegeschäft, schlechter.

Die Aktie verbuchte am Donnerstagvormittag zunächst ein leichtes Minus, drehte dann aber doch deutlich ins Plus mit 1,2 Prozent. Der Ausblick auf das laufende Jahr stimmt die Anleger offensichtlich positiv: Das Management rechnet nämlich damit, dass das operative Ergebnis (Ebitda) 2020 um 8 Prozent auf 7,8 Milliarden Euro ansteigen wird. Ausserdem kündigte der Konzern an, seine Nettoschulden um 16 Prozent zu verringern. Die Produktionsmenge soll allerdings weiter leicht zurückgehen.

Im Dezember hatte das Management angekündigt, dass die Abschreibung, die nun zu einem Verlust geführt hat, die Ausschüttung an die Aktionäre nicht beeinträchtigen soll. Die Dividende soll jährlich um 8 Prozent zulegen, bekräftigte der Konzern am Donnerstag. Das angekündigte Aktienrückkaufprogramm soll voraussichtlich vor der Hauptversammlung im Mai starten./knd/mne/jha/

(AWP)