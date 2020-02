Wertminderung brockt Repsol Milliardenverlust ein - Aktie verliert nur leicht

Weil das Management also höhere Belastungen für die Senkung von CO2-Emissionen erwartet, stand 2019 unterm Strich ein Verlust von 3,8 Milliarden Euro. Im Vorjahr lag der Gewinn noch bei 2,3 Milliarden Euro. Die Aktie verbuchte am Donnerstagvormittag ein leichtes Minus von 0,3 Prozent.

Der bereinigte Gewinn lag mit rund 2 Milliarden Euro zwar ebenfalls unter dem Vorjahreswert. Dennoch spiegele diese Zahl die Stärke des Unternehmens wider, wenn man das Umfeld betrachte, in dem Rohöl- und Gaspreise, erheblich gesunken seien, hiess es. Das Geschäft lief in beiden Sparten, sowohl in der Ölförderung als auch im Raffineriegeschäft, schlechter.

Im Dezember hatte das Management angekündigt, dass die Abschreibung, die nun zu einem Verlust geführt hat, die Ausschüttung an die Aktionäre nicht beeinträchtigen soll. Die Dividende soll jährlich um 8 Prozent zulegen, bekräftigte der Konzern am Donnerstag. Das angekündigte Aktienrückkaufprogramm soll voraussichtlich vor der Hauptversammlung im Mai starten./knd/mne/mis

(AWP)