'Wesentliche Konditionen' zu Winterkorn-Schadenersatz an VW stehen

Die Einigung über Schadenersatz-Zahlungen von Ex-VW -Konzernchef Martin Winterkorn und weiteren früheren Topmanagern an Volkswagen im Zusammenhang mit der Dieselaffäre steht jetzt im Kern. Über einige Details werde aber nach wie vor gesprochen, hiess es am Sonntag aus dem Unternehmen - daher seien die Verhandlungen noch nicht komplett beendet. Bei seinen Beratungen am Samstag habe der VW-Aufsichtsrat "die wesentlichen Konditionen der Vergleiche beschlossen", erklärte ein Sprecher auf Anfrage. "Die Vereinbarungen sollen in den kommenden Tagen abgeschlossen werden."