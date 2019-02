Wettbewerbsdruck macht Covestro zu schaffen

Unter dem Strich fiel der auf die Aktionäre entfallende Überschuss wegen Rückstellungen im Zusammenhang mit einem Sparprogramm um etwas mehr als 9 Prozent auf 1,8 Milliarden Euro. So will Covestro wie bereits bekannt in der Verwaltung die Kosten senken und rechnet sich spätestens für 2021 jährliche Einsparungen von rund 350 Millionen Euro aus.

Immerhin beim Umsatz konnte der Kunststoffspezialist dank grösserer Verkaufsmengen und zumindest auf Jahressicht gestiegener Preise mit einem Plus von 3,4 Prozent auf 14,6 Milliarden Euro leicht zulegen. Die Dividende soll trotz des Gewinnrückgangs leicht um 20 Cent auf 2,40 Euro steigen. Mit dem Zahlenwerk hat Covestro im wesentlichen die Erwartungen der Analysten erfüllt./mis/stk

(AWP)