Wettrennen um Osloer Börse: Euronext prüft neues Gebot

Die Euronext will im Bieterwettkampf um die Osloer Börse womöglich noch einmal nachlegen. Da der US-Rivale Nasdaq das ursprüngliche Gebot von Euronext offiziell um 7 norwegische Kronen je Aktie überbot, prüfen die Niederländer Optionen, ihre Offerte anzupassen, wie die Euronext am Montag in Amsterdam mitteilte.