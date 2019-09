Der Büroraum-Anbieter WeWork strebt eine Notierung an der US-Börse Nasdaq an und kündigt gleichzeitig verschiedene Veränderungen im Machtgefüge an. In einer Mitteilung vom Freitag kündigte WeWork an, seine Aktien mit 20-fachem Stimmrecht auf ein 10-faches Stimmrecht zu begrenzen. Zudem soll kein Familienmitglied des Co-Gründers Adam Neumann im Vorstand sitzen. Laut den ursprünglichen Plänen hätte Neumann die Mehrheit gehabt.