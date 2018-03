Wieder Razzien bei Autoherstellern - Ermittler kommen zu VW, BMW

(Zusammenfassung) - Keine Atempause für die Autoindustrie: Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hat wegen des Verdachts auf Marktmanipulation erneut Büros in der Wolfsburger VW -Konzernzentrale durchsucht. Anfang März seien Papiere und mehrere Terabyte an Daten in den VW-Räumen sichergestellt worden, sagte der Braunschweiger Oberstaatsanwalt Klaus Ziehe am Dienstag. Es geht um möglicherweise falsche Verbrauchsangaben und den Ausstoss des Klimagases Kohlendioxid (CO2). Zuvor hatte die "Wirtschaftswoche" darüber berichtet. Und auch BMW bekam am Dienstag Besuch von den Ermittlern.