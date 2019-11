Wiener Versicherer Uniqa steigert Gewinn

Unter dem Strich blieb ein um 1,7 Prozent gestiegener Gewinn von 167,1 Millionen Euro, wie der Konzern am Dienstag mitteilte.

Am Ausblick hält das in 18 Ländern in Mittel- und Osteuropa tätige Unternehmen fest. Bei den Prämieneinnahmen werden weiterhin keine grossen Sprünge erwartet, sie sollen ungefähr ein Prozent über dem Vorjahresniveau liegen. Mit Zuwächsen rechnet Uniqa in der Schaden- und Unfallversicherung sowie in der Krankenversicherung.

In der Lebensversicherung wird hingegen angesichts des anhaltend niedrigen Zinsumfeldes von einem weiteren Prämienrückgang ausgegangen. Die Dividendenausschüttung je Aktie soll für das Gesamtjahr erhöht werden, hiess es weiter.

(AWP)