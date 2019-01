Windanlagenbauer Siemens Gamesa startet schwächer als erwartet

Der Windanlagenbauer Siemens Gamesa sieht sich trotz eines enttäuschenden Auftakts auf Kurs zu den Jahreszielen. In den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2018/19 (30. September) entwickelte sich vor allem das operative Ergebnis deutlich schlechter als erwartet. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern sei um lediglich vier Prozent auf 138 Millionen Euro gestiegen, teilte die Siemens-Tochter am Dienstag in Zamudio mit. Experten hatten hier mit einem deutlich stärkeren Anstieg gerechnet.