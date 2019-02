Winterwetter und 'Shutdown' bremsen US-Automarkt

(Ausführliche Fassung) - Der eisige Winter und der teilweise Regierungsstillstand ("Shutdown") haben zum Jahresauftakt Spuren am US-Automarkt hinterlassen. Toyota etwa wurde im Januar nur gut 156 000 Neuwagen in Amerika los, wie der japanische Branchenriese am Freitag mitteilte. Das entspricht einem Minus von 6,6 Prozent im Jahresvergleich. Die Rivalen Nissan und Mazda mussten sogar Rückgänge um 19 Prozent beziehungsweise 20 Prozent verkraften.