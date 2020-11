Wirecard-Kerngeschäft geht an Santander

Das Kerngeschäft des insolventen Zahlungsabwicklers Wirecard geht wie erwartet an die spanische Grossbank Banco Santander . Die Spanier würden Technologie und Geschäftsbetrieb übernehmen, der Grossteil der Mitarbeiter könne somit weiterbeschäftigt werden, teilte der Insolvenzverwalter Michael Jaffé am späten Montagabend in München mit. Santander sprach von rund 500 Beschäftigten, die zu der Bank wechselten. Finanzielle Details nannten Jaffé und das Unternehmen nicht. Zuletzt war neben Santander noch der britische Mobilfunkanbieter Lycamobile im Rennen um den Kern des mutmasslich in einen milliardenschweren Bilanzbetrug verwickelten ehemaligen Dax-Konzerns .