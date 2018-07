Der Zahlungsdienstleister Wirecard baut mit zwei örtlichen Partnern ein bargeldloses Bezahlangebot in Singapur aus. Nutzer sollen künftig ihr Kleingeld beim Einkaufen direkt in Guthaben auf sogenannten EZ-Link-Karten umwandeln können, die in dem Land zum kontaktlosen Bezahlen etwa im Öffentlichen Nahverkehr und für Einkäufe verwendet werden. Dazu habe Wirecard eine erweiterte Partnerschaft mit dem Kartenunternehmen EZ-Link und der Mini-Markt-Kette Cheers geschlossen, teilte die im TecDax gelistete Gesellschaft am Montag in Aschheim bei München mit.