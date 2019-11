Wirecard wächst kräftig weiter - Prognose für 2020 wie erwartet

Der Zahlungsdienstleister Wirecard kann weiter auf den Schwung durch den Boom beim Onlineshopping bauen. Auch im kommenden Jahr rechnet Wirecard mit einem kräftigen Gewinnwachstum, das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen soll auf zwischen 1 Milliarde und 1,12 Milliarden Euro klettern, wie das Dax-Unternehmen am Mittwoch in Aschheim bei München mitteilte. Die Schätzung von Analysten liegt in der Mitte der Spanne. Am oberen Ende wäre das ein Ergebnisplus zu den Planungen im laufenden Jahr von 37,4 Prozent.