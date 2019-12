WisdomTree Europe emittiert Bitcoin-ETP an der SIX

Die auf Investmentfonds spezialisierte Beteiligungsgesellschaft WisdomTree hat an der Schweizer Börse SIX ein Exchange Traded Product (ETP) auf die Kryptowährung Bitcoin emittiert. Das in US-Dollar gehandelte Wertpapier ist der neunzehnte an der SIX gehandelte ETP. Über die Hälfte davon basiert auf Kryptowährungen.