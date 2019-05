Wisecoin geht Partnerschaft mit Coinx ein für Förderung Kryptotoken

Coinx.pro-Benutzer würden WIS-Token verwenden, um die für den Zugriff auf die Coinx.pro-Plattform erforderlichen Cybersicherheitsdienste sicher zu bezahlen, wie beide Firmen am Donnerstag in einem Communiqué bekannt gaben. Beide Seiten hätten vereinbart, sich gegenseitig zu unterstützen. Wisecoin werde Coinx helfen, ihre Präsenz in Europa aufzubauen, während Coinx Wisecoin beim Aufbau der Präsenz in Asien unterstützen werde.

Coinx und Wisecoin würden gemeinsam WIS-Utility-Token einführen, indem sie CXE-Token im Gegenwert von 1 Million US-Dollar vor Juli auf VNS Mainnet einzahlen würden, hiess es weiter. Coinx werde eine begrenzte Menge an WIS an seine Community verteilen und WIS in Asien bewerben.

jb/

(AWP)