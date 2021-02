Wisekey Aktionäre heissen Arago-Übernahme gut

Vorerst übernimmt Wisekey laut einer Mitteilung vom Montag eine Mehrheit von 51 Prozent an Arago. Im Laufe des Jahres soll dann die Vollübernahme erfolgen, hiess es weiter. Arago habe einen Nettowert von rund 100 Millionen Franken. Die Bewertung beruhe auf früheren Transaktionen mit Anteilen an Arago.

Der Zusammenschluss soll laut der Mitteilung das Umsatzwachstum der Wisekey-Gruppe vorantreiben und helfen, höhere Bruttomargen zu erzielen. Man werde sich in den nächsten Monaten der Integration der beiden Unternehmen widmen, wird Wisekey-CFO Peter Ward in der Mitteilung zitiert. "Dies wird eine ressourcenintensive Aufgabe sein, ist aber für unser Ziel, die Profitabilität zu steigern, unerlässlich", so Ward weiter.

Arago mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein privates Technologieunternehmen, das Software zur Prozessautomatisierung entwickelt, bei dem maschinelles Lernen und künstlicher Intelligenz eingesetzt wird.

tv/yr

(AWP)