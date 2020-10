Wisekey will die App über eine privat-öffentliche Partnerschaft mit Touristen-Destinationen verbreiten, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Diese könnten die Technologie gratis installieren und dafür an Wisekey einen Teil der Gebühren abliefern, welche von den Reisenden bezahlt werden. Für eine Online-Zustellung von Dokumenten und den Erhalt einer digitalen Identität bezahlen die Konsumenten laut Wisekey üblicherweise eine Gebühr von 100 US-Dollar.

cf/ra

(AWP)