Wisekey ernennt neuen Verkaufsleiter für europäischen Markt

Gemäss einer am Freitag veröffentlichten Mitteilung von Wisekey ist Martin-Perez diplomierter Elektroingenieur und verfügt über Erfahrung im Halbleitervertrieb und in der Geschäftsentwicklung von europäischen High-Tech-Unternehmen. Zuletzt war er beim Halbleiterhersteller Microchip tätig und leitete dort den Vertrieb von Smart-Home- und Smart-City-Technologien in der Region Europa, Naher Osten und Afrika.

Wisekey-Chef Carlos Moreira ist gemäss der Mitteilung "begeistert" über die Wahl von Martin-Perez. "Sein Hintergrund in der Halbleiterbranche und seine Erfahrungen im Verkauf komplexer Lösungen auf dem IoT-Markt werden sehr wertvoll sein", wurde Moreira zitiert.

