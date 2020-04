Wisekey erzielt im ersten Quartal IoT-Umsatz von 4,4 Mio USD

Die an der Schweizer Börse SIX kotierte Wisekey International hat in ersten drei Monaten 2020 in der Sparte Cybersecurity/Internet of Things (IoT) einen Umsatz von 4,4 Millionen US-Dollar erzielt. Dies entspricht gegenüber dem Vorjahreswert von 6,1 Millionen einem Rückgang um über einen Viertel.