Wisekey geht Partnerschaft mit asiatischem Investor LSI ein

Ziel des Gemeinschaftsunternehmens sei es, sich in Asien langfristig eine "angesehene Position" in Sektoren wie dem Detailhandel, Finanztransaktionen, Mobilfunk, Automobil, Smart Cities, Konsumgüter oder IT-Infrastruktur zu erarbeiten.

Investition von 1 Mio USD

LSI habe sich dabei bereit erklärt, rund eine Million US-Dollar in das Joint-Venture zu investieren. Dies werde entweder direkt oder über die Zeichnung neuer Klasse-B-Aktien von Wisekey zu einem Ausgabepreis von je 2,64 US-Dollar erfolgen.

Ausserdem werde LSI Wisekey eine unbesicherte Wandelanleihe in der Höhe von 30 Millionen Franken gewähren, um die Expansion in Asien zu unterstützen, hiess es weiter. Unterteilt werde diese Kreditfazilität in Einzeldarlehen über 500'000 Franken bis 2,5 Millionen Franken zu einem Zinssatz von 1,5 Prozent pro Jahr und einer Laufzeit von 24 Monaten.

kw/uh

(AWP)