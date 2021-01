Das Cybersecurity-Unternehmen Wisekey geht mit ISMOsys Group, einem Hersteller von Halbleitern und elektronischen Komponenten, eine Partnerschaft ein. ISMOsys werde ab sofort die Sicherheitsprodukte von Wisekey an Kunden in weiten Teilen Europas sowie in der Türkei und in Indien vertreiben, heisst es in einer Mitteilung vom Montag.