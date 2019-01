Das Cybersicherheitsunternehmen Wisekey hat seine Schulden über rund 25 Millionen US-Dollar an ExWorks Capital beglichen. Dies nach Abschluss des Verkaufs des SSL- und PKI-Geschäfts von Quovadis an Digicert. In der Folge seien alle hinterlegten Sicherheiten wieder freigegeben worden, teilte Wisekey am Dienstag mit. Das Unternehmen verfüge nun über eine Gesamtbarposition von rund 19 Millionen Dollar, heisst es weiter.