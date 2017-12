Wisekey könnte bis zu 800'000 weitere B-Aktien an US-Investor GEM ausgeben

Das Cybersecurity-Unternehmen Wisekey könnte im Rahmen einer Privatplatzierung weitere Aktien an den US-Investor Global Emerging Markets (GEM) ausgeben. Das Finanzierungsabkommen ("Share Subscription Facility") mit GEM sehe vor, dass Wisekey das Recht zur Ausgabe von 200'000 bis 800'000 B-Aktien aus dem genehmigten Kapital in Anspruch nehmen könne, teilte die Gesellschaft am Freitagabend mit.