Das Cybersicherheitsunternehmen Wisekey hat gemeinsam mit seinne Partnern ON Semiconductor und Tatwah einen sogenannten Internet of Things (IoT) Beacon lanciert. Das Gerät werde auf der Trusttech 2019 vorgestellt, einer Messe zum Thema Zahlung, Identifikation und Sicherheit, die vom 26. bis 28. November in Cannes, stattfindet, teilte die im Bereich Cyber Security tätige Firma am Dienstag mit.