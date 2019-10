Die Informatikfirma Wisekey treibt ihre Börsenpläne in den USA voran. Sie habe bei der US-Börsenaufsicht SEC eine Registrierungserklärung für American Depositary Shares eingereicht, teilte die auf Internet-Sicherheit spezialisierte Firma am Donnerstag mit. Im Zusammenhang mit dem angestrebten Handel an einer grossen US-Börse, der voraussichtlich nach Abschluss der Prüfung durch die SEC beginnen werde, würden keine neuen Wertpapiere ausgegeben.