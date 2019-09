Wisekey schreibt im ersten Halbjahr dank Verkaufserlös schwarze Zahlen

Der Hauptgrund für den Gewinn sei allerdings der Verkauf des Geschäfts mit Sicherheitszertifikaten für Internetseien und Apps (Quo Vadis SSL/TLS und PKI) gewesen, teilte das Unternehmen am Dienstagabend mit. Dieser Verkauf, der im Januar angekündigt wurde, habe 31,1 Millionen in die Kassen gespült.

Der Umsatz verringerte sich hingegen - auch wegen des Verkaufs - auf 12,5 von 16,6 Millionen Dollar, und der Betriebsverlust kam bei deutlich höheren 7,9 Millionen statt 4,6 Millionen zu liegen, wie es weiter hiess.

Deutlich besser präsentiert sich - dank des Verkaufs - auch die finanzielle Lage. Per Mitte Jahr verfügte die Gesellschaft über Barmittel in der Höhe von 23,2 Millionen, nachdem es am Jahresende 2018 nur 9,8 Millionen waren.

rw/

(AWP)