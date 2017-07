Das Cybersecurity-Unternehmen Wisekey teilt Änderungen bei der von Exworks erhaltenen Kreditfazilität mit. Letztere hat nun die Möglichkeit, Zinsen auf das Darlehen zu erhalten anstelle des Bezugs von B-Aktien, wie Wisekey am Montagabend mitteilt. Zudem hat Exworks sein gesamtes Investitionsvolumen auf rund 16,7 Mio USD von den zuvor bekanntgegeben 16,4 Mio erhöht, wie es weiter heisst. Wisekey kann den Differenzbetrag den Angaben zufolge in Bargeld oder in Aktien begleichen.