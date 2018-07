Wisekey verlängert die von Exworks gewährte Kreditlinie

Exworks behält weiter zudem das Recht, das Darlehen wie auch Zins- oder Gebührenzahlungen in B-Aktien von Wisekey umzuwandeln. Die Kreditlinie habe Wisekey einen höheren Grad an Flexibilität bei der Erfüllung der Finanzierungsbedürfnisse gegeben, wird Wisekey-Chef und -Gründer Carlos Moreira in der Mitteilung zitiert. Jedoch plane das Unternehmen die Rückzahlung, sobald in künftigen Finanzierungsschritten neue Mittel beschafft würden.

Die Unternehmen hatten im April ihre bestehende Kreditvereinbarung ausgeweitet und den Totalbetrag des Darlehens von Exworks um 4 Millionen US-Dollar auf rund 22,6 Millionen erhöht. Der zusätzliche Kredit soll den damaligen Angaben zufolge für Akquisitionen respektive zur Unterstützung der Wisecoin-Krypotwährungsinitiative eingesetzt werden.

yr/rw

(AWP)