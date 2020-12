Wisekey: Wisecoin erweitert Blockchain-Technologie um AI-Fähigkeiten

Wisecoin habe zum Ziel die Infrastruktur für sichere Intra-Objekt-Interaktionen und -Transaktionen mit AI und Blockchain aufzubauen. Bereits 2018 hatte die Tochter von der Schweizer Finanzmarktaufsicht FINMA die Genehmigung zur Ausgabe eines Security Token Offering erhalten. Deren Lancierung sei nun für 2021 geplant, zeitgleich mit dem Start von Swiss Digital Exchange (SDX) in der Schweiz durch die SIX Group, wie es weiter heisst. Wisecoin will ein Token Offering in Übereinstimmung mit geltendem Schweizer Recht ausgeben.

Damit können Werten, Rechte oder Schuldverhältnisse über digitale Token abgebildet werden. Die Token Offerings basieren auf der Distributed-Ledger-Technologie, insbesondere die Blockchain-Technologie.

