Weil die Nachfrage nach Ferienwohnungen in Samih Sawiris Ressort in Andermatt gestiegen ist, werden die Preise für die Wohnungen per 2019 um fünf bis zehn Prozent erhöht. Die Skigebietsverbindung von Andermatt und Sedrun steigerte offenbar die Attraktivität der Destination.