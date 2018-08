Wohnungskonzern Grand City verdient an höheren Mieten und teuren Lagen

Der Wohnungsvermieter Grand City Properties kann weiter auf steigende Mieten setzen. Im ersten Halbjahr kletterten die Miet- und Betriebseinnahmen im Vorjahresvergleich um 12 Prozent auf 268,5 Millionen Euro, wie das im MDax notierte Unternehmen am Freitag in Luxemburg mitteilte. Die Mieteinnahmen legten um 14 Prozent zu, auch weil der Konzern in teurere Lagen investierte. Die Prognose bestätigte das Management.