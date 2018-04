WPP-Chef Sorrell zieht Konsequenz aus Vorwürfen und tritt ab

(Ausführliche Fassung) - Der zuletzt stark unter Druck geratene Chef des weltgrössten Werbekonzerns WPP , Martin Sorrell, ist zurückgetreten. Der 73-jährige lege sein Amt mit sofortiger Wirkung nieder, teilte das Unternehmen am Wochenende in London mit. WPP hatte Anfang April firmeninterne Ermittlungen wegen eines möglichen Fehlverhaltens eingeleitet. Sorrell wies die Vorwürfe zurück. Die zuletzt ohnehin stark gebeutelte Aktie verlor am Montag in London zu Handelsbeginn 4,6 Prozent.