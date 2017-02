Bei voller Umsetzung trage das Abkommen 2030 mehr als 0,5 Prozent pro Jahr zur Weltwirtschaftsleistung bei, sagte WTO-Generaldirektor Roberto Azevêdo am Mittwoch in Genf. "Dies ist die grösste Reform des Welthandels in diesem Jahrhundert", meinte er.

Die 164 Mitgliedsländer der WTO wollen mit dem Bürokratieabbau den internationalen Handel beschleunigen. Es ist das erste wirklich multilaterale Abkommen in der 22-jährigen Geschichte der Organisation./oe/DP/stb

